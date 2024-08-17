Додон заявил о необходимости стратегического партнерства Молдавии с Россией

Додон: Молдавия может исчезнуть с карты мира без ресурсов и рынка России

Молдавии необходим диалог и стратегическое партнерство с Россией, чтобы оставаться конкурентоспособной и не исчезнуть с карты мира. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал бывший президент республики Игорь Додон.

По его словам, стране нужны дешевые ресурсы и рынок, которые им может дать только РФ. «Либо в Молдове будет власть, которая это поймет, либо Молдова будет просто исчезать и на каком-то этапе станет регионом соседней Румынии», — уверен экс-президент.

Ранее министр иностранных дел республики Михай Попшой заявил, что Молдавия продолжит присоединение к санкциям против России. По его словам, страна уже присоединилась к 80 процентам санкций, так как это является обязательством в поддержке внешней политики Евросоюза.

