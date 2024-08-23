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04:28, 23 августа 2024Силовые структуры

Еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину

Еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» Шарипзода частично признал вину
Мухаммад Зоир Шарипзода

Мухаммад Зоир Шарипзода. Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы / РИА Новости

Еще один фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье Мухаммад Зоира Шарипзода (внесен в реестр террористов и экстремистов) частично признал свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что подозреваемый готов сотрудничать со следствием, отчасти согласился с предъявленными обвинениями, однако отрицает квалификацию деяния.

Шарипзода является уроженцем Таджикистана и одним из 12 фигурантов дела. Он был задержан предпоследним. Частично вину признали также Якубджони Юсуфзода и Назримад Лутфуллои.

2 июня сообщалось, что в Москве арестовали 18 человек по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Еще двое находятся под подпиской о невыезде. Следствием было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

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      Марина Совина
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