ФСБ задержала россиянина за дискредитацию Российской армии

В Татарстане ФСБ задержала мужчину за дискредитацию ВС России

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали жителя Набережных Челнов за дискредитацию Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина, используя свой аккаунт в мессенджере, размещал публикации, направленные на дискредитацию российских военных, участвующих в спецоперации. В отношении него возбудили дело по статье 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России») УК РФ. Материалы переданы в следственное управление Следственного комитета России по Республике Татарстан.

Ранее в Ярославской области сотрудники ФСБ пресекли экстремистскую деятельность местного жителя.