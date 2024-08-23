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04:01, 23 августа 2024Интернет и СМИ

Звезда OnlyFans рассказала о самом безумном подарке от клиента

Фото: @siennagrace

Звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Сиенна Грейс, оказывающая эскорт-услуги, рассказала о самом безумном подарке от клиента. Подробностями она поделилась в разговоре с порталом Yahoo Lifestyle.

По словам Грейс, одним из ее клиентов был миллиардер, оплативший ей все пластические операции, которые она хотела. Эротическая модель перенесла удаление комков Биша и шрамов на спине, липосакцию подбородка, рук и бедер, а также подтяжку и уменьшение груди.

Грейс отметила, что после операций она больше не виделась с клиентом. «В общей сложности этот мужчина потратил на меня более 100 тысяч долларов — это, наверное, самый большой подарок, который я когда-либо получала», — добавила она.

Ранее другая звезда OnlyFans Хейли Кокс ответила на вопрос о том, какой самый странный запрос она получала от подписчиков. Она призналась, что одна просьба ее всегда поражала.

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      Олег Давыдов
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