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06:00, 20 августа 2024Интернет и СМИ

Звезда OnlyFans рассказала о «всегда поражающем» ее запросе подписчика

Кадр: Only Stans / Youtube

Звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Хейли Кокс рассказала о «всегда поражающем» ее запросе подписчика. Подробностями она поделилась в беседе с ведущим подкаста OnlyStans Гленом Боллсом, выпуск которого доступен на YouTube.

«Единственное, что всегда поражает меня, это просьбы отправить фекалии», — ответила модель на вопрос ведущего подкаста о том, какой был самый странный запрос ее подписчиков на OnlyFans.

Ранее звезда OnlyFans Мила Монет также рассказала, что одними из самых странных запросов ее подписчиков на OnlyFans были просьбы прислать им ее фекалии.

До этого модель OnlyFans Си-Джей Спаркс поделилась еще одной необычной просьбой подписчика на платформе. По ее словам, однажды мужчина настоятельно просил ее забеременеть. Как уточнила модель, подписчик хотел, чтобы она выкладывала на платформе фото и видео, где запечатлена с животом.

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      Олег Давыдов
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