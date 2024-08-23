Глава евродипломатии признал Евросоюз частью конфликта на Украине

Глава евродипломатии Боррель: ЕС является частью конфликта на Украине

Евросоюз (ЕС) является пусть не стороной украинского конфликта, но его частью. С таким заявлением на пресс-конференции выступил глава Внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Трансляцию мероприятия он опубликовал на своей странице в Х.

«Мы — часть этой игры. Мы не являемся стороной в войне, но мы — часть конфликта, и то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность», — признал глава евродипломатии.

Ранее Боррель назвал удары дальнобойными ракетами вглубь России миротворчеством. По его мнению, применение оружия дальнего радиуса действия по российской территории позволит «спасти жизни и снизить масштаб разрушений на Украине», а также «поспособствовать продвижению мирных усилий».