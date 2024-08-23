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12:15, 23 августа 2024Бывший СССР

Глава офиса Зеленского заявил о желании пригласить Россию на «саммит мира»

Глава ОП Украины Ермак заявил о желании пригласить Россию на «саммит мира»
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Киев рассчитывает пригласить Россию на второй саммит по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак в интервью India Today, видео опубликовано на странице СМИ в соцсети X.

Ермак заявил о желании пригласить Россию на второй «саммит мира» после подготовки плана урегулирования конфликта. По его словам, в настоящее время деятельность созданных после первой конференции рабочих групп должна привести к выработке мирного предложения.

«Да, будет возможно пригласить представителя России и представить этот план», — подчеркнул глава ОП Украины.

Ранее издание Kyiv Independent сообщило о планах руководства Украины подготовить почву для возможных переговоров с Россией. Как утверждается, Киев стремится обсудить обмен пленными по принципу «все на всех».

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      Юрий Леонов
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