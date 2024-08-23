Глава офиса Зеленского заявил о желании пригласить Россию на «саммит мира»

Глава ОП Украины Ермак заявил о желании пригласить Россию на «саммит мира»

Киев рассчитывает пригласить Россию на второй саммит по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак в интервью India Today, видео опубликовано на странице СМИ в соцсети X.

Ермак заявил о желании пригласить Россию на второй «саммит мира» после подготовки плана урегулирования конфликта. По его словам, в настоящее время деятельность созданных после первой конференции рабочих групп должна привести к выработке мирного предложения.

«Да, будет возможно пригласить представителя России и представить этот план», — подчеркнул глава ОП Украины.

Ранее издание Kyiv Independent сообщило о планах руководства Украины подготовить почву для возможных переговоров с Россией. Как утверждается, Киев стремится обсудить обмен пленными по принципу «все на всех».