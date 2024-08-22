Украина планирует подготовить почву для возможных переговоров с Россией. Чего именно хочет Киев?

Киев намерен осенью подготовить почву для переговоров с Москвой

Власти Украины намерены предстоящей осенью подготовить почву для возможных переговоров с Россией. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на источник, «близкий к Зеленскому».

По его информации, Киев стремится «начать разговор» с Москвой и обсудить обмен пленными по принципу «все на всех». Также на Украине планируется провести переговоры о продовольственной и ядерной безопасности.

Киев рассматривает вариант с посредничеством Турции

Источники в офисе украинского президента Владимира Зеленского ранее также рассказывали, что Киев захотел переговоров с Москвой после начала операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Издание пишет, что Украина хочет организовать переговоры с Россией в непрямом формате с участием посредников. При этом в качестве приоритетного варианта переговоров власти Украины выбрали формат «зерновой сделки» при посредничестве Турции.

17 августа газета The Washington Post писала, что наступление ВСУ в Курской области предположительно сорвало намечавшиеся на август секретные переговоры Москвы и Киева в Катаре о частичном прекращении огня. Однако глава МИД России Сергей Лавров заявил, что данные о посредничестве Катара и Турции являются слухами.

Москва исключила возможность переговоров с Киевом

12 августа президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область направлено на усиление позиций Киева на будущих переговорах. При этом он подчеркнул, что ни о каких переговорах речи идти не может.

Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить Владимир Путин президент России

Путин пообещал, что события в Курской области получат свою оценку, и Украина «безусловно, получит достойный ответ» на свои действия.

19 августа помощник главы государства Юрий Ушаков подчеркнул, что мирные предложения по урегулированию украинского кризиса, озвученные Путиным, не аннулированы. Однако, указал он, на данном этапе, с учетом действий ВСУ в Курской области, вести переговоры с Киевом Москва не планирует.

Возможность проведения в ближайшее время переговоров исключил и заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.