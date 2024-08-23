Харрис пообещала решительно поддерживать Украину в случае избрания

Харрис пообещала в случае победы на выборах решительно поддерживать Украину

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис пообещала продолжать поддерживать Украину в случае своей победы на выборах. Об этом она заявила в ходе своей речи на общенациональном съезде однопартийцев в Чикаго. Трансляцию вел CNN.

«Как президент я буду решительно поддерживать Украину и наших союзников по НАТО», — сказала она.

Харрис обвинила своего соперника на выборах республиканца Дональда Трампа в том, что тот поощрял начало военного конфликта между Россией и Украиной, а также угрожал выйти из Североатлантического блока.

По мнению вице-президента, диктаторы по всему миру поддерживают Трампа, потому что знают, что им легко манипулировать с помощью «лести и одолжений».

На съезде демократов Харрис официально объявила об участии в президентских выборах от Демократической партии, приняв номинацию на пост главы государства. Ее выступление стало финальным штрихом мероприятия, проходившего с 19 августа.