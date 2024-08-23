Раскрыт настоящий метод охоты людей на мамонтов

PLOS ONE: охотники закапывали копья для охоты на мамонтов

Археологи Калифорнийского университета в Беркли раскрыли, как в действительности древние люди могли охотиться на мамонтов и других крупных животных. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале PLOS ONE, они не метали копья, а делали из них ловушки.

Известно, что древние люди использовали копья с каменными наконечниками, называемыми наконечниками Кловис. В новой работе предполагается, что эти копья применялись не только для охоты, но также и для защиты от атак крупных животных. При этом копья вкапывались в землю под углом, чтобы животное само наносило себе раны, более серьезные, чем те, что могли нанести охотники.

Ученые проанализировали исторические источники и провели эксперименты с копьями, продемонстрировав, что заостренные каменные наконечники действовали как современные экспансивные пули, проникая в плоть животных и расширяясь, нанося значительные повреждения. Это могло быть важным элементом стратегии охоты на мамонтов, мастодонтов и других крупных животных.

Исследование также затрагивает вопрос использования наконечников Кловис, которые являются одними из наиболее распространенных артефактов ледникового периода в Северной Америке. Эти каменные наконечники, обнаруженные по всей территории США, служили важным элементом для охоты и, вероятно, были частью сложной системы, включающей древко копья и различные материалы для крепления.

Эксперименты команды из Беркли показали, что копья с наконечниками Кловис могли выдерживать значительные нагрузки, подтверждая их гипотезу, что эти орудия были предназначены не только для охоты, но и для обороны от крупных хищников. Следующим шагом исследователей станет создание модели мамонта, чтобы проверить, как такая атака могла бы выглядеть на практике.