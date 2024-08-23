Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:55, 23 августа 2024Наука и техника

Раскрыт настоящий метод охоты людей на мамонтов

PLOS ONE: охотники закапывали копья для охоты на мамонтов

Фото: University of California / phys.org

Археологи Калифорнийского университета в Беркли раскрыли, как в действительности древние люди могли охотиться на мамонтов и других крупных животных. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале PLOS ONE, они не метали копья, а делали из них ловушки.

Известно, что древние люди использовали копья с каменными наконечниками, называемыми наконечниками Кловис. В новой работе предполагается, что эти копья применялись не только для охоты, но также и для защиты от атак крупных животных. При этом копья вкапывались в землю под углом, чтобы животное само наносило себе раны, более серьезные, чем те, что могли нанести охотники.

Ученые проанализировали исторические источники и провели эксперименты с копьями, продемонстрировав, что заостренные каменные наконечники действовали как современные экспансивные пули, проникая в плоть животных и расширяясь, нанося значительные повреждения. Это могло быть важным элементом стратегии охоты на мамонтов, мастодонтов и других крупных животных.

Исследование также затрагивает вопрос использования наконечников Кловис, которые являются одними из наиболее распространенных артефактов ледникового периода в Северной Америке. Эти каменные наконечники, обнаруженные по всей территории США, служили важным элементом для охоты и, вероятно, были частью сложной системы, включающей древко копья и различные материалы для крепления.

Эксперименты команды из Беркли показали, что копья с наконечниками Кловис могли выдерживать значительные нагрузки, подтверждая их гипотезу, что эти орудия были предназначены не только для охоты, но и для обороны от крупных хищников. Следующим шагом исследователей станет создание модели мамонта, чтобы проверить, как такая атака могла бы выглядеть на практике.

Что думаешь? Оцени!

      Трасса | Официальный трейлер

      Okko

      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Захватившие волгоградскую колонию террористы поменяли свои требования

      Террористы из волгоградской колонии заявили о большом числе заложников

      СБУ задержала изготавливавших для уклонистов паспорта сотрудников миграционной службы

      Раскрыт настоящий метод охоты людей на мамонтов

      Ехавший на Украину россиянин попался полиции пьяным и сел на 15 лет за госизмену

      Стало известно о финансировании УПЦ Порошенко

      Бывший сотрудник ФСИН высказался о доступе захватчиков волгоградской колонии к оружию

      «Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо

      Троих боевиков из запрещенной экстремистской секты начали искать в Ингушетии

      Доктор Мясников назвал снижающую риск развития геморроя привычку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше