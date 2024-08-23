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19:16, 23 августа 2024Мир

Иран заявил Франции и Британии о праве на удар по Израилю

Глава МИД Ирана заявил коллегам из Франции и Британии о праве на удар по Израилю

Фото: West Asia News Agency / Handout / Reuters

Иран имеет право на ответный удар по Израилю за расправу над главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи своим коллегам из Франции Стефану Сежурне и Великобритании Дэвиду Лэмми, передает Reuters.

«Наказать агрессора за его деяния — это право Ирана», — отметил дипломат.

Аракчи подчеркнул, что уничтожение лидера ХАМАС Тель-Авивом стало «непростительным нарушением безопасности и суверенитета Ирана».

Ранее постоянное представительство Исламской Республики при ООН заявило, что Иран спланирует максимально неожиданный как по форме, так и по времени удар по Израилю. Дипмиссия добавила, что удар может быть нанесен «и с земли, и с воздуха, но также возможно сочетание и того, и другого».

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      Дарья Устьянцева
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