Аферисты убедили россиянку продать жилье и сжечь документы

Жительница Карелии продала жилье и сожгла документы после разговора с аферистами

В Петрозаводске сотрудница медучреждения доверилась аферистам и осталась без жилья. Детали произошедшего раскрыли в пресс-службе местного отделения МВД.

Мошенники связались с 53-летней жительницей Карелии через мессенджер. Собеседник представился ее начальником и сообщил о предстоящей проверке. Следом в дело вступили лжесиловики: они убедили женщину помочь с выявлением сотрудников, совершающих незаконные финансовые операции. Для этого, как пояснили «правоохранители», россиянке требовалось оформить кредиты к трех банках. Полученные полтора миллиона рублей необходимо было перевести на определенный счет, реквизиты которого продиктовали махинаторы. Помощь «следствию» велась в полной секретности.

Следующим шагом в мошеннической схеме стала фиктивная продажа квартиры — по словам злоумышленников, право собственности на жилье петрозаводчанки отошло неизвестным. Вернуть квартиру можно было, срочно ее продав. В утешение женщине сказали, что покупателей задержала бы полиция еще на пороге дома. Медик заключила договор с риелтором и вырученные деньги перевела на указанный спецсчет. Документы, подтверждающие продажу квартиры, женщина, последовав инструкции, сожгла.

Столкнувшись с настоящими покупателями, женщина осознала, что стала жертвой аферы и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на удочку махинаторов попалась пенсионерка из Ярославля. Она добровольно отдала мошенникам более пяти миллионов рублей, в том числе и выручку от продажи квартиры.