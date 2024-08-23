Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:42, 23 августа 2024Экономика

Аферисты убедили россиянку продать жилье и сжечь документы

Жительница Карелии продала жилье и сожгла документы после разговора с аферистами

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Петрозаводске сотрудница медучреждения доверилась аферистам и осталась без жилья. Детали произошедшего раскрыли в пресс-службе местного отделения МВД.

Мошенники связались с 53-летней жительницей Карелии через мессенджер. Собеседник представился ее начальником и сообщил о предстоящей проверке. Следом в дело вступили лжесиловики: они убедили женщину помочь с выявлением сотрудников, совершающих незаконные финансовые операции. Для этого, как пояснили «правоохранители», россиянке требовалось оформить кредиты к трех банках. Полученные полтора миллиона рублей необходимо было перевести на определенный счет, реквизиты которого продиктовали махинаторы. Помощь «следствию» велась в полной секретности.

Следующим шагом в мошеннической схеме стала фиктивная продажа квартиры — по словам злоумышленников, право собственности на жилье петрозаводчанки отошло неизвестным. Вернуть квартиру можно было, срочно ее продав. В утешение женщине сказали, что покупателей задержала бы полиция еще на пороге дома. Медик заключила договор с риелтором и вырученные деньги перевела на указанный спецсчет. Документы, подтверждающие продажу квартиры, женщина, последовав инструкции, сожгла.

Столкнувшись с настоящими покупателями, женщина осознала, что стала жертвой аферы и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на удочку махинаторов попалась пенсионерка из Ярославля. Она добровольно отдала мошенникам более пяти миллионов рублей, в том числе и выручку от продажи квартиры.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Захватившие волгоградскую колонию террористы поменяли свои требования

      Террористы из волгоградской колонии заявили о большом числе заложников

      СБУ задержала изготавливавших для уклонистов паспорта сотрудников миграционной службы

      Раскрыт настоящий метод охоты людей на мамонтов

      Ехавший на Украину россиянин попался полиции пьяным и сел на 15 лет за госизмену

      Стало известно о финансировании УПЦ Порошенко

      Бывший сотрудник ФСИН высказался о доступе захватчиков волгоградской колонии к оружию

      «Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо

      Троих боевиков из запрещенной экстремистской секты начали искать в Ингушетии

      Доктор Мясников назвал снижающую риск развития геморроя привычку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше