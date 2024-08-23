Российская пенсионерка поговорила с аферистом и осталась без дома

В Ярославле пенсионерка связалась с аферистом и осталась без квартиры

Пожилая жительница Ярославля, связавшись с мошенниками, добровольно отдала им более пяти миллионов рублей и лишилась квартиры. Как аферисты оставили пенсионерку без дома, рассказали в пресс-службе местного управления МВД.

Общение с махинаторами велось по телефону. В разговоре аферист представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что счетами женщины завладели злоумышленники. Спасти средства, по его словам, можно было, сняв деньги с вкладов и оформив кредит. Кроме того, россиянке рекомендовали продать квартиру. Выручку от сделки, сбережения и выданную ссуду, следуя инструкции мошенников, женщина перевела по направленным ей реквизитам — якобы на безопасный счет.

На след аферистов пытаются выйти следователи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на обман мошенников попалась пенсионерка из Благовещенска.

На уловку преступников клюнул и житель Ленобласти. Фиктивная сделка по продаже была совершена еще 20 лет назад и даже оспорена в суде, однако сведения не отразились в ЕГРН.