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11:59, 23 августа 2024Бывший СССР

Латвия направит 1400 беспилотников на Украину

Министр обороны Латвии Спрудс: Рига направит 1400 беспилотников Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Латвийская республика отправит Украине крупнейшую партию боевых дронов в размере 1400 единиц. Об этом сообщает министр обороны Латвии Андрис Спрудс на своей странице в соцсети X.

«Таким образом, завершены закупки Минобороны у латвийской промышленности на поставку в Украину более 2700 дронов», — дополнил глава ведомства.

Министр также отметил, что Латвия в общей сложности передала Украине 3 тысячи боевых дронов для выполнения различных задач и с множеством боевых характеристик.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала действия, заявив, что республика поставкой беспилотников Украине «подливает масла в огонь» и провоцирует расширение географии военных действий.

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      Сергей Болиев
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