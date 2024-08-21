Захарова прокомментировала поставки Латвией беспилотников на Украину

Захарова: Латвия «подливает масла в огонь», поставляя Украине беспилотники

Латвия «подливает масла в огонь» и провоцирует расширение географии военных действий, поставляя Украине беспилотники. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По ее словам, заявление министра обороны Латвии Андриса Спрудса о поставке Киеву беспилотников демонстрирует нарастание вовлеченности Риги в конфликт на Украине. Она добавила, что в Латвии не скрывают своего злорадства по поводу того, что латвийское оружие используется киевским режимом для убийств мирных жителей и обстрелов российских городов.

Захарова также заявила, что весь политический истеблишмент Латвии почти полностью состоит из «идейных наследников "Ваффен СС", которые на генетическом уровне ненавидят Россию и пытаются свести с ней исторические счёты».

Она добавила, что действия Риги способны только продлить агонию киевского режима, но не повлияют на итоги специальной военной операции. Захарова заключила, что ответные шаги России уже болезненно сказываются на экономике Латвии, а конкретные лица, причастные к преступлениям против страны, понесут заслуженное наказание.

Ранее Спрудс сообщил, что Латвия подготовила для Украины пакет помощи из 500 беспилотников. Он выразил уверенность в том, что эти дроны «окажут поддержку украинцам в выполнении различных боевых задач».