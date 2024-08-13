В Латвии передадут Украине 500 беспилотников

Министр Спрудс: Латвия передаст Украине 500 беспилотников

Латвия подготовила для Украины пакет помощи, состоящий из 500 беспилотников, сообщил глава Минобороны страны Андрис Спрудс в соцсети X.

Он выразил уверенность, что эти дроны латвийского производства «окажут поддержку украинцам в выполнении различных боевых задач».

Ранее издание Pietiek сообщало, что офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) недовольны дронами, поставляемыми Латвией.

«Высокопоставленные представители ВСУ постоянно отказываются принимать беспилотники латвийского производства и просят больше их не присылать. И вы знаете почему — они неконкурентоспособны по сравнению с иностранными беспилотниками», — говорилось в публикации.

В издании объяснили, что при посредственном качестве дроны от местных производителей непропорционально дорогие в сравнении с беспилотниками, созданными в других странах. В связи с этим украинские солдаты просят вместо «бесполезной на передовой» латвийской техники закупать для них подходящие дроны из других стран.