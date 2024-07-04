Стало известно о недовольстве офицеров ВСУ дронами из Латвии

Pietiek: ВСУ недовольны качеством дронов из Латвии и просят не присылать их

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) недовольны дронами, поставляемыми Латвией. Об этом стало известно издание Pietiek.

«Высокопоставленные представители ВСУ постоянно отказываются принимать беспилотники латвийского производства и просят больше их не присылать. И вы знаете почему — они неконкурентоспособны по сравнению с иностранными беспилотниками», — отмечается в публикации.

В издании объяснили, что при посредственном качестве дроны от местных производителей непропорционально дорогие в сравнении с беспилотниками, созданными в других странах. В связи с этим украинские солдаты просят вместо «бесполезной на передовой» латвийской техники закупать для них подходящие дроны из других стран.

Ранее замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков жаловался на качество поставляемых ВСУ Западом беспилотников. По его словам, Киев получает непригодные в условиях конфликта дроны, которые нуждаются в модернизации.