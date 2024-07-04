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20:00, 4 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о недовольстве офицеров ВСУ дронами из Латвии

Pietiek: ВСУ недовольны качеством дронов из Латвии и просят не присылать их

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) недовольны дронами, поставляемыми Латвией. Об этом стало известно издание Pietiek.

«Высокопоставленные представители ВСУ постоянно отказываются принимать беспилотники латвийского производства и просят больше их не присылать. И вы знаете почему — они неконкурентоспособны по сравнению с иностранными беспилотниками», — отмечается в публикации.

В издании объяснили, что при посредственном качестве дроны от местных производителей непропорционально дорогие в сравнении с беспилотниками, созданными в других странах. В связи с этим украинские солдаты просят вместо «бесполезной на передовой» латвийской техники закупать для них подходящие дроны из других стран.

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      Екатерина Грищенко
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