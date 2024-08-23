Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:17, 23 августа 2024Путешествия

Легкомоторный самолет разбился сразу после взлета и попал на видео

Daily Mail: легкомоторный самолет разбился в Сиднее и попал на видео

Легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека, разбился в Сиднее, Австралия, и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что летательный аппарат упал сразу после взлета недалеко от начальной школы. На записи видно, что самолет приземлился на деревья. Находившиеся внутри мужчина и женщина получили легкие травмы.

Ранее семеро туристов и два пилота исчезли в лесу Таиланда после авиакатастрофы. Лайнер упал в мангровом лесу и сгорел. По словам очевидцев, перед крушением в воздухе раздался взрыв.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Умер замученный террористами 25-летний сотрудник ФСИН. Его жестоко пытали, сняли на видео и вынудили обратиться к Путину

      ФСБ задержала россиянина за дискредитацию Российской армии

      Кендалл Дженнер без штанов снялась в откровенной позе для модного бренда

      Известная блогерша рассказала об участии в эротической съемке обманом

      ВСУ обстреляли сразу шесть населенных пунктов в российском регионе

      Женщина спасла акулу-людоеда с мелководья

      Застрявший в горах Пакистана россиянин описал случившееся фразой «спасали себя сами»

      Осужденных за экстремизм иностранцев призвали высылать из России для заключения на родине

      «Последний джокер из колоды». Кеннеди-младший решил выйти из предвыборной гонки. Поможет ли это Трампу победить?

      В ООН обеспокоились из-за ситуации с Курской и Запорожской АЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше