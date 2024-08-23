Легкомоторный самолет разбился сразу после взлета и попал на видео

Daily Mail: легкомоторный самолет разбился в Сиднее и попал на видео

Легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека, разбился в Сиднее, Австралия, и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что летательный аппарат упал сразу после взлета недалеко от начальной школы. На записи видно, что самолет приземлился на деревья. Находившиеся внутри мужчина и женщина получили легкие травмы.

Ранее семеро туристов и два пилота исчезли в лесу Таиланда после авиакатастрофы. Лайнер упал в мангровом лесу и сгорел. По словам очевидцев, перед крушением в воздухе раздался взрыв.