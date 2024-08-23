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11:37, 23 августа 2024Путешествия

Летевший за границу самолет с россиянами вернулся в аэропорт из-за поломки

Aviaincident: летевший за границу самолет Utair вернулся в Москву из-за поломки

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Самолет российской авиакомпании Utair, летевший за границу из Москвы, вернулся в аэропорт из-за поломки. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 22 августа на рейсе из аэропорта Внуково в азербайджанский город Нахичевань. По данным источника, в процессе набора высоты стравило давление кислорода в кабине экипажа. Пилоты связались с технической службой для консультации о безопасности продолжения полета.

Специалисты пришли к выводу, что самолету лучше вернуться. В тот момент борт находился в 53 километрах юго-восточнее Рязани. В итоге воздушное судно благополучно приземлилось в Москве, помощь на земле не потребовалась.

Ранее пилоты «Уральских авиалиний» увидели в небе посторонние предметы. Это была связка из десяти воздушных шаров.

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      Мария Борисова
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