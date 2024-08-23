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14:17, 23 августа 2024Культура

Дженнифер Лопес подала заявление на смену фамилии из-за развода с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес после развода с Беном Аффлеком перестанет носить его фамилию

Фото: Monica Schipper/Getty Images

Певица и актриса Дженнифер Лопес вместе с документами на развод подала заявление на смену фамилии. Об этом сообщил портал TMZ.

По информации источника, после расторжения брака с Беном Аффлеком Джей Ло перестанет носить его фамилию. До сих пор она значилась во всех официальных документах, как Дженнифер Линн Аффлек.

Ранее стало известно, что звездная пара официально подала документы на развод после долгого и тяжелого расставания. Лопес и Аффлек воссоединилась несколько лет назад, а в июле 2022 года сыграла свадьбу.

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      Андрей Шеньшаков
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