Курс турецкой лиры к доллару упал до исторического минимума

Курс турецкой валюты впервые упал ниже 34 лир за доллар США

Турецкая лира обновила исторический минимум. Ее курс на международном рынке Форекс опускался ниже 34 лир за доллар, сообщает РБК. За последний год лира потеряла четверть стоимости по отношению к доллару, а за три года подешевела в четыре раза.

В начале недели стало известно, что перед заседанием турецкого центробанка национальные госбанки активно продавали доллары, чтобы поддержать курс. В понедельник, 19 августа, они продали более 500 миллионов.

После того как регулятор сохранил ставку на уровне 50 процентов годовых — максимум более чем за 20 лет, валюта начала тестировать новые исторические минимумы.

Финансовый кризис в Турции, который сопровождается крайне высокой инфляцией, девальвацией валюты и сверхжесткой денежно-кредитной политикой, спровоцировал решения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который долгое время придерживался концепций альтернативной экономической теории.

По его представлениям, низкая ставка должна была привести к снижению инфляции за счет развития производства и, соответственно, увеличения предложения. В рамках этой политики Эрдоган поменял несколько глав центробанка и растратил большое количество валютных резервов. Отойти от нее страна решила только летом прошлого года после президентских выборов. К настоящему времени с последствиями принятых в прошлые годы решений справиться не удается.