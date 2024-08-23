Майли Сайрус в откровенном образе снялась в рекламе Dolce & Gabbana

Певица Майли Сайрус снялась в рекламе Dolce & Gabbana в бюстгальтере и колготках

Американская актриса и певица Майли Сайрус стала героиней новой рекламной кампании люксового бренда Dolce & Gabbana. Снимками она поделилась в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость снялась в нескольких откровенных образах авторства дизайнеров марки. Так, на одном из кадров она позировала в оголяющем ноги платье в сочетании с головным убором в виде сетки. Кроме того, исполнительницу запечатлели лежащей на диване у стола в черных колготках и укороченном пиджаке, под которым был только бюстгальтер.

В июне Майли Сайрус удивила фанатов кардинальной сменой имиджа. На кадрах было видно, что звезда «Ханны Монтаны» отказалась от светлых волос, перекрасив их в каштановый цвет, и сделала многослойную стрижку и челку.