Минфин США ввел санкции против сына министра обороны России

Минфин США ввел санкции против сына главы Минобороны России Белоусова

Министерство финансов США ввело санкции в отношении российских физических и юридических лиц, в том числе против Павла Белоусова, сына главы Минобороны России Андрея Белоусова. Об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.

«Продолжая санкции, уже введенные против Москвы в ответ на ее действия на Украине, Минфин и Госдепартамент вводят санкции против 400 лиц и организаций как в России, так и за ее пределами (...) Ограничения в том числе коснулись Павла Белоусова, сына министра обороны России», — отмечается в документе.

Ранее в США оценили влияние американских санкций на политику России, признав, что ее стратегические результаты введенные ограничения не изменили.