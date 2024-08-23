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18:34, 23 августа 2024Мир

Минфин США ввел санкции против сына министра обороны России

Минфин США ввел санкции против сына главы Минобороны России Белоусова
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Министерство финансов США ввело санкции в отношении российских физических и юридических лиц, в том числе против Павла Белоусова, сына главы Минобороны России Андрея Белоусова. Об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.

«Продолжая санкции, уже введенные против Москвы в ответ на ее действия на Украине, Минфин и Госдепартамент вводят санкции против 400 лиц и организаций как в России, так и за ее пределами (...) Ограничения в том числе коснулись Павла Белоусова, сына министра обороны России», — отмечается в документе.

Ранее в США оценили влияние американских санкций на политику России, признав, что ее стратегические результаты введенные ограничения не изменили.

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      Дарья Устьянцева
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