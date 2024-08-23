Минобороны отчиталось о поиске диверсантов ВСУ в курских лесах

Минобороны России: продолжается поиск диверсантов ВСУ в лесах Курской области

Поиск диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались проникнуть вглубь российской территории, продолжается. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, диверсионные группы ищут в лесных массивах Курской области.

«В районе населенного пункта Камышевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника», — отчитались в оборонном ведомстве, добавив, что ВСУ потеряли пять человек и один автомобиль.

В Курской области больше двух недель идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около 2000 человек.

Ранее стало известно, что диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины попыталась прорвать российскую границу в Климовском районе Брянской области. Отмечается, что силы пограничного управления ФСБ России по региону и подразделения Вооруженных сил России нанесли огневое поражение противнику.