Минобороны отчиталось об уничтожении сотен солдат ВСУ за сутки боев в Курской области

Минобороны: за сутки ВСУ потеряли 400 человек в Курской области

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли сотни бойцов в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке об отражении атаки украинских войск.

По данным министерства, потери ВСУ составили 400 человек. Помимо этого, противник потерял 17 единиц бронетехники, в том числе один танк.

Также в ходе боевых действий было уничтожено два артиллерийских орудия, одна пусковая установка РСЗО и два миномета.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа высказался о возможном ответе Москвы на агрессию ВСУ в Курской области. Он подчеркнул, что ответные действия России должны быть жесткими.