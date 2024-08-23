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14:11, 23 августа 2024Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении сотен солдат ВСУ за сутки боев в Курской области

Минобороны: за сутки ВСУ потеряли 400 человек в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли сотни бойцов в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке об отражении атаки украинских войск.

По данным министерства, потери ВСУ составили 400 человек. Помимо этого, противник потерял 17 единиц бронетехники, в том числе один танк.

Также в ходе боевых действий было уничтожено два артиллерийских орудия, одна пусковая установка РСЗО и два миномета.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа высказался о возможном ответе Москвы на агрессию ВСУ в Курской области. Он подчеркнул, что ответные действия России должны быть жесткими.

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      Алан Босиков
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