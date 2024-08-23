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13:40, 23 августа 2024Россия

В России высказались об ответе на вторжение в Курскую область

Депутат Чепа: ответ РФ за атаку ВСУ на Курскую область должен быть жестким

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ответ России на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область должен быть жестким и эффективным, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» депутат прокомментировал слова посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

«Мы разную информацию слышали и от источников Министерства обороны о том, какие силы участвуют, когда их (ВСУ — прим. «Ленты.ру») выдворят с территории и что происходит. Информация очень, я бы сказал, разная. Поэтому, какие будут планы, непонятно, но они должны быть жесткие», — заявил Чепа.

Депутат объяснил, что из-за действия ВСУ страдают российские граждане и российские регионы.

«Мы это все видим. Люди начинают волноваться. Поэтому ответы должны быть жесткие, эффективные и быстрые», — заключил он.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Украину ждет суровое наказание за нападение на Курскую область. По его словам, президент России Владимир Путин уже принял решение по ответу на действия ВСУ.

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      Варвара Кошечкина
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