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16:24, 23 августа 2024Россия

Минобороны показало кадры поражения бронетехники ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры с поражением бронетехники ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры с моментом поражения боевой бронированной машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

«Разведывательное подразделение группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявило боевую машину ВСУ. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет"», — рассказали в пресс-службе министерства.

На кадрах видно стоящую в лесополосе бронетехнику. В один момент в боевую машину прилетает боеприпас, после чего цель взрывается. Уничтожение бронетехники зафиксировали средства объективного контроля.

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23 августа Минобороны показало кадры удара российского истребителя-бомбардировщика Су-34 по скоплению солдат и боевой техники Вооруженных сил Украины в Курской области.

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      Никита Абрамов
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