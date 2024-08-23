Минобороны показало кадры поражения бронетехники ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры с поражением бронетехники ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры с моментом поражения боевой бронированной машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

«Разведывательное подразделение группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявило боевую машину ВСУ. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет"», — рассказали в пресс-службе министерства.

На кадрах видно стоящую в лесополосе бронетехнику. В один момент в боевую машину прилетает боеприпас, после чего цель взрывается. Уничтожение бронетехники зафиксировали средства объективного контроля.

В Курской области больше двух недель идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около 2000 человек.

23 августа Минобороны показало кадры удара российского истребителя-бомбардировщика Су-34 по скоплению солдат и боевой техники Вооруженных сил Украины в Курской области.