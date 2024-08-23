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14:41, 23 августа 2024Россия

Появились кадры удара российского истребителя по скоплению солдат ВСУ в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры удара Су-34 по скоплению солдат ВСУ

Минобороны России показало кадры удара российского истребителя-бомбардировщика Су-34 по скоплению солдат и боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

На первых кадрах виден взлет самолета с аэродрома. Затем камеры, прикрепленные снаружи борта воздушного судна, показывают пуск двух авиабомб.

«Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении.

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После выполнения задачи экипаж вернулся на аэродром вылета, добавили в оборонном ведомстве.

В Курской области больше двух недель идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около 2000 человек.

Противник за все время ведения боев в российском регионе потерял 5137 военнослужащих, 69 танков, 27 боевых машин пехоты, 34 артиллерийских орудия, а также пять установок зенитных ракетных комплексов.

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      Никита Абрамов
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