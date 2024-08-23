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14:11, 23 августа 2024Россия

Раскрыты потери ВСУ за все время ведения боев в Курской области

Минобороны РФ: ВСУ за время ведения боев в Курской области потеряли 5137 бойцов

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

За все время ведения боев в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 5137 военнослужащих. Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Помимо того, на курском направлении противник потерял 69 танков, 27 боевых машин пехоты, 34 артиллерийских орудия, пять установок зенитных ракетных комплексов и три реактивных системы залпового огня HIMARS, произведенных в США.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в оборонном ведомстве.

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В Курской области больше двух недель идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около 2000 человек.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что бойцы подразделения уничтожили технику ВСУ в Курской области.

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      Никита Абрамов
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