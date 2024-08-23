Минобороны России отчиталось о групповых ударах в зоне СВО

Минобороны: за неделю российские войска нанесли 16 групповых ударов в зоне СВО

За неделю российские войска нанесли 16 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Атаки были проведены при помощи высокоточного оружия и ударных беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись по аэродромной инфраструктуре, складам с ракетами и боеприпасами, а также местам хранения зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Помимо того, оказались поражены топливные базы, которые занимались снабжением техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), резервы и пункты временной дислокации противника, а также иностранных наемников.

«Все назначенные объекты поражены», — отчитались в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что военнослужащие российской группировки «Запад» за сутки взяли под контроль 40 опорных пунктов. Отмечается, что бойцы также уничтожили 11 минометных расчетов противника.