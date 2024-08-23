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11:52, 23 августа 2024Россия

Минобороны сообщило о перехвате и обезвреживании дронов ВСУ над российским регионом

Минобороны: украинские беспилотники обезврежены над Белгородской областью

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) обезврежены в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Один из дронов был перехвачен в небе над Белгородской областью, и еще один был уничтожен в промежутке с 10:00 по 11:00 по московскому времени.

Беспилотники были нейтрализованы при попытке совершить террористическую атаку по объектам на территории России, подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее Минобороны показало работу российских беспилотников по военной технике ВСУ в Курской области. На опубликованных министерством кадрах «Ланцет» поражает украинский грузовик с находившимся в нем минометом. В результате удара кузов автомобиля полностью выгорает.

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      Алан Босиков
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