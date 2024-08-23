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07:59, 23 августа 2024Россия

Минтранс захотел установить больше камер для фиксации ПДД на части дорог России

«Ъ»: Минтранс хочет установить больше камер для фиксации ПДД на переездах

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Минтранс России намерен установить больше камер, фиксирующих правила дорожного движения (ПДД), на железнодорожных переездах. Это следует из опубликованного уведомления о поправках к постановлению правительства, которое регулирует основания для установки комплексов. На документ обратил внимание «Коммерсантъ».

Ведомство хочет расширить возможности по установки комплексов на части дорог. Согласно действующим нормам, камера на переезде необходима, если на нем в течение трех лет произошло два или более смертельных ДТП или аварий, где травмы получили пять и более человек. Министерство предлагает устанавливать камеры на переездах в случае, если там произошла хотя бы одна авария за три года вне зависимости от того, сколько человек пострадало.

«Число переездов сокращается, нет денег их содержать. Районы, а иногда и целые города разделены железнодорожными путями. Водители вынуждены нарушать, чтобы не совершать перепробеги, нередко пересекая пути там, где раньше переезд был», — отметил глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

Летом 2024 года произошла не одна авария на железнодорожных переездах. Самый резонансный случай был в Волгоградской области. В конце июля пассажирский поезд КазаньАдлер столкнулся с КамАЗом под Волгоградом. Тогда с рельсов сошли девять вагонов. Внутри поезда находились более 800 пассажиров. В результате происшествия пострадали свыше 100 человек.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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