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16:36, 23 августа 2024Россия

Мирный россиянин попал под обстрел со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле ВСУ

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

При обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный россиянин. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Ржевка подверглось обстрелу. Ранена женщина. Бригада СМП доставляет ее в городскую больницу №2 города Белгорода с осколочным ранением ноги. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он.

По его словам, в самом населенном пункте повреждения получили шесть частных домовладений. Под обстрел также попали город Шебекино и село Муром, добавил глава области.

Ранее Минобороны России показало работу российских беспилотников по военной технике ВСУ в Курской области. На опубликованных министерством кадрах «Ланцет» поражает украинский грузовик с находившимся в нем минометом. В результате удара кузов автомобиля полностью выгорает.

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      Никита Абрамов
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