Момент спасения туристов от мощного лесного пожара на Кавказе попал на видео

Спасатели эвакуировали туристов из-за лесного пожара в Домбае и попали на видео

Сотрудники МЧС и других экстренных служб эвакуировали сотни человек из района лесного пожара в Домбае в Карачаево-Черкесии. Момент спасения попал на видео, он опубликован в официальном Telegram-канале регионального ведомства.

Мощное возгорание произошло в Гоначхирском ущелье республики. В пятницу утром, 23 августа, дорога к нему была расчищена. В целях безопасности туристов разместили неподалеку от озера Туманлы-Кель. В общей сложности из зоны лесного пожара спасатели вывезли 236 человек, 43 из которых — дети.

Ранее стало известно, что группа туристов оказалась заблокирована в ущелье в кавказском Домбае из-за мощного лесного пожара. На помощь выдвинулись 40 спасателей, однако поиски осложнял густой дым.