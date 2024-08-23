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11:50, 23 августа 2024Россия

Москвич подлил жене в косметику средство для очистки труб

В Москве мужчина подлил жене в косметику средство для очистки труб

Фото: freepik

Житель Москвы подлил средство для очистки труб в косметику жены. Об этом сообщил источник «Известий».

По его данным, мужчина добавил химическую жидкость в средство для умывания, которым пользовалась его жена. В результате москвичка получила химическое раздражение глаз и отправилась в больницу.

Предварительно, супруги находятся в процессе развода. Пострадавшая женщина обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Начата проверка.

Ранее жительница Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) жестоко избила 11-месячного сына после развода с мужем. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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