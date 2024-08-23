Мужчина во время секса ножом вырезал надпись на ягодицах женщины

В Великобритании мужчина использовал канцелярский нож для воплощения сексуальных фантазий и попал в тюрьму. Об этом пишет The Star.

26-летний Азим Хан из графства Ланкашир познакомился с женщиной в интернете в январе 2024 года. Некоторое время они переписывались, а затем решили увидеться, чтобы «воплотить сексуальные фантазии друг друга». Пара встретилась 11 января и провела вместе ночь. Во время секса женщина подала Хану канцелярский нож и попросила вырезать фразу у нее на ягодицах. Мужчина начал исполнять ее просьбу, но после нескольких болезненных порезов партнерша попросила его остановиться. Хан не послушался и вырезал на одной ягодице слово «папина». Несмотря на негативный опыт, женщина согласилась на повторную встречу. 26 января она снова передала Хану нож, и он начал вырезать второе слово на второй ягодице. Как и в первый раз, из-за боли женщина потребовала его прекратить, но он опять не послушал ее и дописал слово «малышка». Таким образом, он закончил словосочетание «папина малышка» («dadda's kid»).

После второй встречи женщина пошла к врачу и пожаловалась на Хана. Она объяснила медику, что слова были вырезаны, несмотря на ее просьбы. После этого Хан был арестован. Мужчина присутствовал на судебных слушаниях по видеосвязи из тюрьмы. Судья подчеркнул, что подобные действия во время сексуального акта недопустимы. Хану были предъявлены обвинения в намеренном причинении вреда здоровья. Его приговорили к двадцати неделям тюрьмы и году условного заключения.

Ранее сообщалось, что в США 43-летнюю жительницу штата Луизиана арестовали за совращение 15-летнего подростка. Он был не единственным пострадавшим, женщина общалась еще с тремя подростками в возрасте от 14 до 16 лет и отправляла им свои фото и видео, на которых представала в обнаженном виде.