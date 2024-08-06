Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 6 августа 2024Из жизни

43-летняя женщина дважды занялась сексом с 15-летним школьником

В США 43-летнюю жительницу Луизианы арестовали за секс с 15-летним школьником

Изображение: Ascension Parish Sheriff's Office

В США 43-летнюю жительницу штата Луизиана арестовали за совращение 15-летнего подростка. Об этом сообщает WAFB.

Лиэнн Яммарино взяли под стражу в среду, 31 июля. Ей предъявили шесть обвинений, в том числе в половом акте с несовершеннолетним.

Расследование началось, когда 15-летний школьник заявил в полицию, что Яммарино дважды занялась с ним сексом. В ходе следствия выяснилось, что подросток был не единственным пострадавшим. Женщина общалась еще с тремя подростками в возрасте от 14 до 16 лет и отправляла им свои фото и видео, на которых представала в обнаженном виде.

Материалы по теме:
Вынесен приговор человеку, отрезавшему 58 пенисов. Он снимал шокирующие видео, которые смотрели сотни тысяч людей
Вынесен приговор человеку, отрезавшему 58 пенисов. Он снимал шокирующие видео, которые смотрели сотни тысяч людей
15 мая 2024
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
1 августа 2024

Яммарино остается за решеткой. В полиции отказались обнародовать другие подробности дела, сославшись на продолжающееся расследование.

Ранее в США бывшая учительница физкультуры и тренер чирлидеров из штата Огайо призналась, что годами насиловала учеников-спортсменов. Женщина проработала более 20 лет в школах округа Галлия.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Спецслужбы Украины готовили покушение на Путина. Министр обороны России связался с Пентагоном и призвал повлиять на Киев

      Байдену и Харрис сообщили об обстреле военной базы в Ираке

      В России приостановили работу над проектом по продаже красивых автомобильных номеров

      Ущерб по делу директора парка «Патриот» составил десятки миллионов рублей

      Суд арестовал еще троих участников массовой драки в Феодосии

      Президент Палестины назвал цель убийства главы политбюро ХАМАС

      Диетолог назвала самые опасные арбузы

      Хуситы приступили к подготовке ударов по Израилю

      Госдума осенью рассмотрит законопроекты о поддержке двух категорий россиян

      43-летняя женщина дважды занялась сексом с 15-летним школьником

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше