43-летняя женщина дважды занялась сексом с 15-летним школьником

В США 43-летнюю жительницу Луизианы арестовали за секс с 15-летним школьником

В США 43-летнюю жительницу штата Луизиана арестовали за совращение 15-летнего подростка. Об этом сообщает WAFB.

Лиэнн Яммарино взяли под стражу в среду, 31 июля. Ей предъявили шесть обвинений, в том числе в половом акте с несовершеннолетним.

Расследование началось, когда 15-летний школьник заявил в полицию, что Яммарино дважды занялась с ним сексом. В ходе следствия выяснилось, что подросток был не единственным пострадавшим. Женщина общалась еще с тремя подростками в возрасте от 14 до 16 лет и отправляла им свои фото и видео, на которых представала в обнаженном виде.

Яммарино остается за решеткой. В полиции отказались обнародовать другие подробности дела, сославшись на продолжающееся расследование.

Ранее в США бывшая учительница физкультуры и тренер чирлидеров из штата Огайо призналась, что годами насиловала учеников-спортсменов. Женщина проработала более 20 лет в школах округа Галлия.