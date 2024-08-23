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11:25, 23 августа 2024Из жизни

Мужчина выиграл в лотерею 4,5 миллиона рублей благодаря любви к собаке

В США мужчина выиграл в лотерею 4,5 миллиона рублей благодаря умершей собаке

Фото: Ohio Lottery / Shutterstock / Fotodom

Житель штата Огайо, США, разбогател на 50 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей) благодаря любви к собаке. Об этом пишет Daily Mirror.

Роджер Соурс купил лотерейный билет с тем же номером, что был на лицензии на его немецкую овчарку, которой уже нет в живых. Такой документ требуется в некоторых американских штатах для владения собакой.

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Мужчина увидел результаты лотереи по телевизору. По словам Соурса, осознав, что он выиграл, он не мог какое-то время пошевелиться. «Я просто не мог поверить, что это произошло», — поделился впечатлениями он. Соур добавил, что с призовых денег выплатит долги, а оставшуюся часть сохранит в качестве сбережений.

Ранее сообщалось, что житель США едва не лишился 257 тысяч долларов из-за страха перед мошенниками. На протяжении полугода он не забирал приз, поскольку принимал сообщения с поздравлениями за происки жуликов.

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      Юлия Юткина
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