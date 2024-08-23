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05:01, 23 августа 2024Забота о себе

Мужчинам рассказали о неочевидных признаках проблем с фертильностью

Фото: gpointstudio / freepik

Усталость без причины в совокупности со снижением либидо могут свидетельствовать о снижении фертильности у мужчин, рассказал доктор медицинских наук, профессор, уролог и андролог Европейского медицинского центра (EMC) Бадри Гвасалия. Неочевидные признаки проблем с репродуктивным здоровьем врач назвал «Ленте.ру».

Гвасалия посоветовал мужчинам насторожиться при появлении повышенной вялости, апатии во второй половине дня, плаксивости, раздражительности, психоэмоциональной подвижности и стойком снижении сексуального влечения. Подобные признаки врач объяснил вероятным снижением функциональности яичек — гипогонадизмом. «Это состояние может проявляться и снижением уровня основных половых стероидов, в том числе общего тестостерона, и нарушением фертильности», — рассказал он.

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Пребывание в хроническом стрессе или частые острые стрессовые ситуации могут также негативно влиять на репродуктивную функцию мужчины и отражаться на показателях его спермограммы, добавил уролог.

Частые посещения бань, саун, хамамов, привычка долго лежать в горячей ванной, постоянная работа с ноутбуком на коленях, ношение плотного тугого нижнего белья, и любой другой вид регулярного или постоянного перегревания органов мошонки может негативно сказываться на процессе сперматогенеза

Бадри Гвасалиядоктор медицинских наук, профессор, уролог и андролог

Кроме того, по словам врача, временно или стойко понижать репродуктивную функцию мужчины могут такие вредные привычки, как злоупотребление алкоголем, курение, употребление наркотиков и определенных лекарственных препаратов. Также, как отметил Гвасалия, на репродуктивной функции мужчины могут негативно сказаться избыточные и экстремальные физические нагрузки, например, профессиональный спорт, и частые перелеты.

Ранее врач-терапевт Филиппа Кей развеяла несколько популярных мифов о размере пениса. В частности, по ее словам, утверждение, что размер обуви соответствует длине полового члена, не соответствует действительности.

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      Наталья Обрядина
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