Мужчинам рассказали о неочевидных признаках проблем с фертильностью

Усталость без причины в совокупности со снижением либидо могут свидетельствовать о снижении фертильности у мужчин, рассказал доктор медицинских наук, профессор, уролог и андролог Европейского медицинского центра (EMC) Бадри Гвасалия. Неочевидные признаки проблем с репродуктивным здоровьем врач назвал «Ленте.ру».
Гвасалия посоветовал мужчинам насторожиться при появлении повышенной вялости, апатии во второй половине дня, плаксивости, раздражительности, психоэмоциональной подвижности и стойком снижении сексуального влечения. Подобные признаки врач объяснил вероятным снижением функциональности яичек — гипогонадизмом. «Это состояние может проявляться и снижением уровня основных половых стероидов, в том числе общего тестостерона, и нарушением фертильности», — рассказал он.
Пребывание в хроническом стрессе или частые острые стрессовые ситуации могут также негативно влиять на репродуктивную функцию мужчины и отражаться на показателях его спермограммы, добавил уролог.
Частые посещения бань, саун, хамамов, привычка долго лежать в горячей ванной, постоянная работа с ноутбуком на коленях, ношение плотного тугого нижнего белья, и любой другой вид регулярного или постоянного перегревания органов мошонки может негативно сказываться на процессе сперматогенеза
Кроме того, по словам врача, временно или стойко понижать репродуктивную функцию мужчины могут такие вредные привычки, как злоупотребление алкоголем, курение, употребление наркотиков и определенных лекарственных препаратов. Также, как отметил Гвасалия, на репродуктивной функции мужчины могут негативно сказаться избыточные и экстремальные физические нагрузки, например, профессиональный спорт, и частые перелеты.
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