Переехавший в Израиль Макаревич пожаловался на жизнь в неопределенности

Переехавший в Израиль Андрей Макаревич рассказал о жизни в неопределенности

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), переехавший в Израиль, рассказал о жизни в стране в условиях напряженности. Его слова прозвучали в ходе YouTube-шоу «Георгий За Кадром».

«Все в ожидании, и это ожидание неприятно, но при этом идет нормальная жизнь. Я чувствую некоторую неуверенность в завтрашнем дне, но при этом никакой паники я не испытываю», — поделился артист. Он также пожаловался, что ему неприятно жить в ситуации неопределенности, «как и любому нормальному человеку».

Ранее певица Маша Распутина резко высказалась о поведении лидера группы «Машина времени».