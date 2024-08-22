Маша Распутина высказалась о Макаревиче словами «лег под Запад»

Певица Маша Распутина заявила, что Андрей Макаревич «лег под Запад»

Певица Маша Распутина резко высказалась о поведении лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов). Своим мнением она поделился в разговоре с aif.ru.

«Вот видите, как они все проявились, эти уехавшие. Все их заявления и проявления — все как под кальку. Легли все под Запад и проявились вон как», — сказала артистка, комментируя слова музыканта, озвученные им в ходе беседы с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров).

Распутина охарактеризовала поведение покинувшего Россию Макаревича как «очень непорядочное». «Зачем в России звания все получал, госнаграды? Так сразу бы сказал — я не отсюда, ребята, я не ваш, я чужак», — добавила она.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза объяснил поведение Макаревича.

В мае лидер группы «Машина времени» пожелал победы Украине во время разговора с пранкерами, которые позвонили ему от имени украинского президента Владимира Зеленского.