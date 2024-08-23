Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:46, 23 августа 2024Экономика

На Москву обрушатся ливни и грозы

Синоптик Тишковец: в пятницу, 23 августа, на Москву обрушатся ливни и грозы

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В пятницу, 23 августа, на Москву обрушатся ливни и грозы. О такой погоде жителей столицы предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик рассказал, что сегодня через Центральную Россию будет проходить фронт окклюзии — фронт смыкания теплого и холодного, который создает «очень масштабные восходящие воздушные потоки, благоприятствующие формированию мощных кучево-дождевых облаков». Под его влиянием в течение дня погода в столице будет портиться и в результате пройдут интенсивные ливни с грозами. «По моим оценкам, это несколько ведер дождевой воды на метр квадратный», — сообщил Тишковец.

Ветер в пятницу будет юго-западным и северо-западным, со скоростью четыре-девять метров в секунду, при грозе порывистым. Что касается температуры, то в Москве она составит 21-24 градуса, а в Подмосковье 20-25 градусов.

Днем ранее москвичам пообещали теплую и облачную погоду на День знаний.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент принял решение». Посол России пригрозил Киеву суровым ответом за вторжение в Курскую область

      Внешность 49-летнего Дэвида Бекхэма на новом видео удивила фанатов

      Россиянин в течение пяти лет насиловал проживающих с ним школьников и был арестован

      В Германии правительство призвали прекратить спонсировать Украину

      Трамп пригрозил другим странам пошлинами из-за одного их решения

      Появились подробности о попытавшемся атаковать Курскую АЭС дроне-камикадзе ВСУ

      В Австралии собрались построить крупнейший центр генерации солнечной энергии

      Названы более выгодные альтернативы отдыху в Турции

      Губерниев высказался о ненастоящей сборной Колумбии на турнире в России

      Россияне начали скупать средства контрацепции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше