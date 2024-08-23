На Украине полиция задержала шестерых устроивших скандал людей в военной форме

«Страна»: в Ужгороде полиция задержала шестерых военных, устроивших скандал

В Ужгороде Закарпатской области Украины полиция задержала шесть человек в военной форме, устроивших скандал. Об этом сообщает «Страна.ua».

«По предварительной информации, они пришли в офисное помещение и начали скандал. Работники вызвали патрульную полицию, но люди в военной форме оказали сопротивление», — пишет издание.

Отмечается, что задержать их удалось только при помощи корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) и подразделения тактико-оперативного реагирования (ТОР). Причина конфликта, как пишет «Страна», неизвестна.

Ранее Национальная полиция Одесской области сообщила, что в городе мужчина угрожал пистолетом сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).