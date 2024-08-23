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16:16, 23 августа 2024Мир

У границ России вновь заметили британский разведывательный самолет

Flightradar: разведчик RC-135W ВВС Великобритании замечен над Черным морем

Фото: Sgt Si Pugsley RAF / MOD / Wikimedia

В западной части Черного моря был замечен самолет радиоэлектронной и радиотехнической разведки RC-135W Королевских Военно-воздушных сил (ВВС Великобритании. Об этом «Ленте.ру» стало известно благодаря данным сервиса мониторинга воздушных судов Flightradar 24.

Согласно сведениям сервиса, разведчик с идентификационным номером RRR7223 взлетел с авиабазы Уоддингтон и взял курс до черноморского побережья Румынии, после чего вошел в район выполнения полетного задания. На данный момент самолет курсирует между пунктами маршрута к востоку от города Варна и к югу от украинского города Измаил.

Ранее сообщалось, что в небе над акваторией Черного моря скопилось множество американских самолетов-разведчиков.

26 июля российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и не дал им нарушить государственную границу России.

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      Виктория Кондратьева
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