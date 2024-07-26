Самолеты ВВС Великобритании были обнаружены над акваторией Черного моря

Минобороны: ВВС Великобритании были обнаружены над акваторией Черного моря

Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании были обнаружены над акваторией Черного моря, приближаясь к государственной границе России. Об этом заявили в российском Минобороны в своем канале в Telegram.

«В целях недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 (...) Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании», — отметили в оборонном ведомстве.

В Минобороны также добавили, что при приближении российского истребителя самолеты Британии развернулись и улетели в обратном направлении. Государственная граница России не была нарушена.

Ранее стало известно, что российский истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил перехватил в воздушном пространстве над Черным морем два многоцелевых истребителя Typhoon и разведывательный самолет RC-135 ВВС Британии, тем самым не допустив нарушения государственной границы.