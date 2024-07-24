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17:19, 24 июля 2024Мир

Российский истребитель отвадил от нарушения границ России группу британских самолетов

Минобороны: Су-27 перехватил над Черным морем два Typhoon и RC-135 ВВС Британии

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российский истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил перехватил в воздушном пространстве над Черным морем два многоцелевых истребителя Typhoon и разведывательный самолет RC-135 ВВС Британии, тем самым не допустив нарушения государственной границы РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon ВВС Великобритании. При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны также отметили, что полет проходил «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами», а сам Су-27 благополучно вернулся на аэродром постоянного базирования.

10 июля Минобороны также сообщали, что российский истребитель-перехватчик дальнего действия МиГ-31 был поднят по тревоге и перехватил в воздушном пространстве Баренцева моря патрульный самолет Р-8А Poseidon ВВС Норвегии, не допустив нарушения государственной границы.

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      Виктория Кондратьева
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