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15:02, 10 июля 2024Мир

Российский истребитель отвадил норвежский самолет от нарушения границы страны

Минобороны: российский МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем Р-8А ВВС Норвегии

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский истребитель-перехватчик дальнего действия МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО был поднят по тревоге перехватил в воздушном пространстве Баренцева моря патрульный самолет Р-8А Poseidon ВВС Норвегии и не допустил нарушения государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«10 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель, которая была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при приближении российского истребителя норвежский борт выполнил разворот и изменил курс, в сторону от российской государственной границы. В Минобороны подчеркнули, что полет «выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами».

8 июля Польша вместе с союзниками подняла в воздух самолеты из-за якобы активности дальней авиации России. Также данная мера была применена польской стороной 22 июня. После этого армия Польши заявила об «очень напряженной ночи» из-за обстрелов территории Украины.

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      Виктория Кондратьева
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