Польша подняла в воздух самолеты из-за России

Польша подняла в воздух самолеты из-за активности дальней авиации России

Польша вместе со своими союзниками подняла в воздух самолеты из-за якобы активности дальней авиации России. Об этом оперкомандование ВС Польши написало в соцсети X.

«Обратите внимание, что в юго-восточной части страны возможно увеличение шума из-за начала полетов польских и союзных воздушных судов в нашем воздушном пространстве», — также сказано в сообщении.

Также данная мера была применена польской стороной 22 июня. После этого армия Польши заявила об «очень напряженной ночи» из-за обстрелов территории Украины.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша не отправит своих солдат на Украину и считает, что подобные шаги ведут к прямому участию НАТО в конфликте.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее рассказал, что некоторые страны НАТО хотят поехать на Украину с учебной миссией. Варшава не собирается направлять своих солдат даже в учебных целях, также подчеркнул он.

