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13:23, 4 июля 2024Мир

Президент Польши отказался отправлять солдат на Украину

Дуда: Польша не отправит солдат на Украину, это ведет к участию НАТО в конфликте

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Польша не отправит своих солдат на Украину и считает, что подобные шаги ведут к прямому участию НАТО в конфликте. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда, его слова передает ТАСС.

«Я также не считаю, что Польша должна направить своих военных на Украину. Это было бы вступлением государства НАТО в войну», — сказал он по итогам встречи со своим словацким коллегой Петером Пеллегрини.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее рассказал, что некоторые страны НАТО хотят поехать на Украину с учебной миссией. Варшава не собирается направлять своих солдат даже в учебных целях, подчеркнул он.

8 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил о создании коалиции стран, которые готовы отправлять военных инструкторов на территорию Украины. По словам французского лидера, некоторые партнеры уже дали свое согласие на отправку инструкторов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что французские военнослужащие, которые находятся на Украине в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для России.

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      Лина Пивоварова
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