Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:16, 28 июня 2024Мир

Польша отказалась отправлять солдат на Украину

Глава Минобороны Косиняк-Камыш: Польша не отправит своих военных на Украину

Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

Польша не отправит своих военных на Украину даже в учебных целях. Об этом заявил глава минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш, передает Polskie Radio.

«Я знаю, что некоторые страны хотели поехать на Украину с учебной миссией. Мы подготовили более 20 тысяч солдат в Польше. Это делается хорошо, и мы продолжим это делать», — сказал министр.

В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о формировании коалиции из стран, которые готовы отправлять военных инструкторов на территорию Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французские военнослужащие, которые находятся на Украине в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для России. Он рассказал, что у него есть основания полагать, что французские военные уже работают на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      «Ответственность за это будут нести страны НАТО». Белоусов поручил Генштабу реагировать на провокации США с БПЛА

      Российская «Луна-26» исследует метеоритную опасность

      Тело бывшего топ-менеджера «Трансаэро» обнаружили в его квартире

      По факту пожара в здании НИИ под Москвой возбудили еще одно дело

      Раскрыты новые подобности о состоянии Отара Кушанашвили

      Крупные лесные пожары стали происходить на планете в два раза чаще

      Российским выпускникам предложили помощь с выбором профессии

      Amazon решил отказаться от пластиковой упаковки

      Изнасиловавший ребенка волейболист примет участие в Олимпиаде

      Власти раскрыли подробности о последствиях атаки беспилотника на российский нефтепровод

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше