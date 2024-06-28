Польша отказалась отправлять солдат на Украину

Глава Минобороны Косиняк-Камыш: Польша не отправит своих военных на Украину

Польша не отправит своих военных на Украину даже в учебных целях. Об этом заявил глава минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш, передает Polskie Radio.

«Я знаю, что некоторые страны хотели поехать на Украину с учебной миссией. Мы подготовили более 20 тысяч солдат в Польше. Это делается хорошо, и мы продолжим это делать», — сказал министр.

В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о формировании коалиции из стран, которые готовы отправлять военных инструкторов на территорию Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французские военнослужащие, которые находятся на Украине в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для России. Он рассказал, что у него есть основания полагать, что французские военные уже работают на Украине.